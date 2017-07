The Island les naufragés : l'expédition tourne au cauchemar

Épisode 3

Le groupe de 10 quitte en radeau la petite île sur laquelle ils sont arrivés dans l'espoir de trouver mieux sur la grande île de l'archipel… Ce qu'ils ne savent pas, c'est que sur cette grande île se trouvent déjà 3 autres groupes et qu'un 4e est en train de faire son arrivée… Avec 4 groupes sur une même île, une rencontre est presque inévitable…



Épisode 4

Les 4 groupes sont arrivés depuis 4 jours et déjà, les terribles conditions de survie font des ravages chez les naufragés les plus faibles… Mais tous ne vivent pas la même expérience : alors que certains se laissent aller au désespoir, pour d'autres, l'aventure est l'occasion de belles rencontres et de jolis moments. Mais pour combien de temps encore ? Les tensions se font de plus en plus fréquentes et la saison des pluies, qui n'en finit plus, n'arrange rien…