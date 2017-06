The Island les naufragés débarque sur TNTV

Sur un archipel vierge, perdu en plein coeur de l'Océan Pacifique, 22 hommes et femmes vont tenter de survivre ensemble, pendant des semaines, dans les conditions réelles de naufragés.



Mais cette saison, la survie ne sera pas la seule finalité de nos participants : cette année Mike Horn ne viendra pas les chercher en effet, ils devront, seuls, retrouver la civilisation, à savoir un petit village de pêcheurs.



Y arriveront-ils ? Comment y parviendront-ils ?



Les téléspectateurs pourront suivre semaine après semaine le parcours de nos naufragés dans l'enfer du Pacifique. Loin de leur confort moderne, sans eau, sans nourriture, sans téléphone, ils seront les seuls témoins de leur expérience et se filmeront eux-mêmes. Ces hommes et ces femmes vont vivre la plus belle expérience de leur vie mais aussi la plus dure !



Dès les premières minutes, largués en pleine mer, ils devront rejoindre les côtes à bord de canots de sauvetage. Face aux puissants courants et aux rochers coupants, l'écoute, l'entraide et la solidarité seront plus que jamais leurs meilleurs alliés pour rejoindre leur île.



Répartis en 4 groupes à des endroits différents de l'archipel, ils ignoreront totalement l'existence des autres naufragés et penseront être les seuls à vivre cette expérience unique. Sur place, ils devront s'organiser et se soutenir pour faire face aux tempêtes tropicales qui s'abattront sans cesse, rendant quasiment impossible la vie sur l'archipel.