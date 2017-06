The Brando, vitrine du tourisme de luxe en Polynésie

Rédaction Web avec communiqué

Le magazine Luxury Travel Advisor vient d’annoncer les gagnants 2017 des “Awards of Excellence” lors de la soirée de clôture de son sommet à Washington, le Ultra Summit et The Brando a reçu l’Award of Excellence 2017 dans la catégorie “Top Luxury Beach Hotel Worldwide”.Les prix récompensent les entreprises considérées comme les meilleures fournisseurs dans l'industrie du voyage de luxe à travers le monde.Les gagnants ont été élus grâce aux votes des lecteurs du magazine Luxury Travel Advisor. Les nominés étaient des hôtels, croisières, compagnies aériennes… qui excellent à offrir des expériences inoubliables à leur clientèle. "Nous félicitons nos gagnants et candidats pour leur service exemplaire qui dépasse de plus en plus les attentes de leurs clients" a déclaré Ruthanne Terrero, vice-présidente et directrice de la rédaction de Luxury Travel Advisor.