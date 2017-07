The Brando élu deuxième meilleur hôtel du monde

Rédaction web

Décidément, The Brando n'en finit plus de faire parler de lui. Après Obama et Johnny Depp, l'hôtel de luxe vient de décrocher la deuxième place du classement Travel Leisure’s World’s best Awards dans la catégorie des 100 meilleurs hôtels du monde. La première place est décernée au Nihiwatu Resort, en Indonésie.En juin, l'établissement mythique de Marlon Brando de l'atoll de Tetiaroa avait déjà été récompensé par l’Award of Excellence 2017 dans la catégorie “top luxury Beach Hôtel worldwide".Les gagnants ont été élus grâce aux votes des lecteurs du magazine Travel Leisure . Les nominés étaient des hôtels, croisières, compagnies aériennes qui excellent à offrir des expériences inoubliables à leur clientèle.