Teva Rohfritsch rencontre l’administrateur général du CNAM

Le CNAM est un établissement d’enseignement supérieur français destiné à la formation des adultes, placé sous la tutelle du ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette structure travaille en étroite collaboration avec les entreprises et les organisations professionnelles afin d’offrir des formations à finalités professionnelles qui répondent au mieux à leurs besoins.Au cours de cet entretien, il a été question de mettre en place une ou plusieurs formations d’accompagnement en Polynésie française, en lien avec les grands projets d’investissement et les besoins spécifiques en matière d’ingéniérie ou de certains métiers spécialisés, et ainsi proposer des parcours de formation adaptés.Teva Rohfritsch a affirmé le souhait du Gouvernement de mettre en œuvre ce type de formations en rapport avec les besoins réels du monde du travail polynésien. L’objectif à terme étant d’offrir un ensemble de voies qualifiantes ouvrant sur des métiers techniques.