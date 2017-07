Teva Rohfritsch à la 10ème conférence de la communauté du Pacifique

La Communauté du Pacifique ( CPS) est une organisation régionale bilingue, français et anglais, qui réunit les États et les territoires de la région du Pacifique. Fondée en 1947, à l’issue de la seconde Guerre Mondiale par l’Australie, les Etats Unis, la France, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Royaume Uni, ses missions consistaient à accompagner le développement des territoires de la région pacifique administrés par les membres fondateurs. Depuis, ses objectifs ont évolué. Elle contribue au développement des compétences techniques, professionnelles, scientifiques et des capacités de recherche, de planification et de gestion de 26 états et territoires membres.



"La CPS nous apporte une technique et des connaissances scientifiques. Elle nous donne aussi l’opportunité de dialoguer avec nos cousins et nos voisins et avec les puissances fondatrices de la CPS, comme la France, l’Australie, les Etats-Unis ou Nouvelle-Zélande. C’est un organe privilégié encore aujourd’hui, malgré ses 70 ans pour mettre en œuvre des politiques innovantes. En plus avec l’apport de l’Union Européenne, nous avons les outils qui nous permettent d’élaborer des politique régionales en s’appuyant sur l’expertise de la CPS et sur sa connaissance de la diversité de nos états de nos pays", explique Teva Rohfritsch.



Au cours de la première journée de conférence, les participants ont évoqué les perspectives de partenariats innovants pour le développement durable des états et territoires membres. Plusieurs objectifs ont été soulignés : soutenir le développement des économies locales dans les domaines de l’économie numérique, les transports intra-océaniens, et renforcer les compétences locales.