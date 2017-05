Terevau bloqué à Huahine : situation critique à Moorea

Le Terevau assurait une liaison à Huahine dimanche. Il s'est retrouvé coincé au moment de repartir vers les îles du Vent à cause d'une grosse houle. La compagnie a dû annuler toutes les liaisons prévues ce dimanche. La navette espère pouvoir quitter Huahine le plus rapidement possible mais elle n'assurera probablement pas les rotations lundi matin ...



En attendant des dizaines de passagers se retrouvent dans une situation périlleuse. Les navires de Aremiti sont pris d'assaut mais les places ne sont pas illimitées. Une foule se presse devant les barrières de sécurité du quai Vaiare de Moorea mais la rotation affiche complet. Priorité a ceux qui sont réservés sur le bateau de 18h45 !



Aremiti est en service minimum ce dimanche. Jointe ce soir par téléphone, la compagnie ignore encore si elle va mettre en place des rotations supplémentaires pour combler ce manque de place.