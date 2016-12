Temaru repart à la chasse aux parrainages

Bertrand Parent

Au dernier décompte, Oscar Temaru a rassemblé 458 promesses de parrainages pour sa candidature à l’élection présidentielle d’avril 2017. "Mais, explique Moetai Brotherson, elles ne proviennent que de dix-sept départements différents." Or, selon la loi, les 500 parrainages doivent être signés par des élus provenant d’au moins trente départements.Donc la route est encore sinueuse pour le leader du Tavini s’il veut parvenir à se présenter à l’élection suprême. "Mais c’est déjà bien, poursuit le conseiller de Temaru. C’est même mieux que Jean Lassalle (le député des Pyrénées-Atlantiques, également candidat, NDLR) ! "Selon Brotherson, d’autres petits candidats, qui n’arrivent pas à rassembler assez de parrainages, pourraient faire bénéficier de leurs soutiens à Temaru.Mais quoi qu’il en soit, c’est une course contre la montre qui s’engage pour le maire de Faa’a, puisque la période de signature réelle des fameux parrainages débutera le 20 février.En marge de la veillée pour John Doom, Oscar Temaru nous a confié qu’il allait donc repartir en métropole dès le mois de janvier. Il enchaînera ensuite avec la Guadeloupe et la Martinique. Deux visites qu’il avait programmées en octobre, ap rès le débat à l’ONU, mais qu’il avait dû reporter à cause de l’ouragan Matthew.