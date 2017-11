Telstar 18, le ballon officiel du Mondial 2018

Rédaction web avec Fifa

"J'ai eu la chance de découvrir le ballon un peu avant sa présentation, et même de l'essayer. J'aime tous ses aspects : le nouveau style, les couleurs, tout", a confié Lionel Messi.Le premier Telstar doit son nom à la contraction de l'expression : "star de la télévision". Ce ballon historique a été le premier à arborer des panneaux noirs, conçus pour ressortir sur les postes de télévision en noir et blanc.Près de 50 ans plus tard, le Telstar 18 s'appuie sur une nouvelle ossature, une technologie de pointe et dispose également d'une puce, qui permet aux consommateurs d'interagir avec le ballon à l'aide d'un smartphone.Cette puce livre des informations spécifiques sur chaque ballon et donne accès à une série de défis que les utilisateurs pourront relever."La nouvelle structure des panneaux et l'intégration d'une puce CCP représentent des avancées significatives dans l'innovation et la conception. Ces ajouts seront l'occasion pour les consommateurs et les joueurs de découvrir de nouvelles expériences", a indiqué Roland Rommler, directeur des équipements de football d'Adidas.