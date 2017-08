Téléfoot et Automoto font leur rentrée ce dimanche sur TNTV!

« Automoto » à 8h40

Magazine présenté par Denis Brogniart et Marion Jollès Grosjean.



Dès 8h40, retrouvez « Automoto », le magazine leader auto et moto national et international. Sur le plateau, Denis Brogniart et Marion Jollès Grosjean feront le point sur l’actualité automobile. Grand format, No limit, Plein phare, Essais ainsi que le 200 Chrono conso / nouveautés, vous retrouverez l'ensemble de vos séquences préférées.