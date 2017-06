Teiki Tinau fait ses premiers pas sur la scène parisienne

Rédaction Web avec Eric Dupuy et Solène Boissaye

C'était l’apogée de son séjour à Paris : Teiki seul, devant 300 spectateurs ! Alors juste avant de monter sur scène, sa coach Léonore Carneri l'a rassuré et prodigué les derniers conseils… "Pas de redondance. Tu ne répètes pas les choses! Sinon, pour le reste, c'est parfait."Pour cette performance, Teiki a adapté le sketch qu’il l’a porté en triomphe en mars dernier à Papeete. Le public à Paris a d’autres attentes que celui de Tahiti. Ce dont s'est bien rendu compte Teiki. "Ce n'est pas la même chose. Si j'avais pris le sketch que j'avais fait au Tahiti Comedy Show, les parisiens n'auraient pas rigolé."Sept minutes durant, Teiki a fait le show et son pari de faire monter sur scène des personnes du public s’est avéré gagnant. "Il y a un humour français, tout comme il y a un humour parisien. Il est certain que ce n'est pas un humour polynésien. Il a fallu qu'il s'adapte et je pense qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Et il a bien fait de le faire, puisque du coup, ce soir il a été à la hauteur.", précise René Marc, fondateur du Kandidator.Malgré ce succès, le Marquisien ne se voit pas faire carrière dans ce domaine. Le jeune de 19 ans n’est pas vraiment près à quitter son fenua. "Si il y avait des théâtres chez nous, des caves, peu importe, je serais ravi de m'y produire. Pour moi, cela n'est qu'un passe-temps. Je ne veux pas en faire une carrière."D’autres sont amenés à réaliser leur rêve : le partenariat entre Kandidator et le Tahiti Comedy Show devrait être renforcé l’année prochaine, avec la venue au fenua du vainqueur national.