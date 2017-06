Teiki Timau fait le show à Paris !

Le jeune rigolo Teiki Timau a reçu, le 31 mars dernier, le premier prix stand up de la troisième édition du Tahiti Comedy Show. Cette victoire lui a permis de remporter une tournée de scènes ouvertes à Paris et 1 an de coaching.



Il a fait ses premiers pas hier soir devant un public parisien réputé pour son exigence. Il a seulement eu le droit à 7 minutes de show pour séduire les spectateurs. Défi relevé ! "Pour une première fois et son jeune âge, c'est très prometteur ! ", explique Murphy Ongagna, humoriste.



C'est un grand pas pour ce jeune marquisien qui a ressenti le trac pour la première fois de sa vie d’artiste. "C'était waouh. Un peu stressant. Même carrément stressant. Je suis monté sur une vraie scène, à coté de professionnels", avoue-t-il après le show.



Ses sketchs ont eu du succès. Il reste beaucoup de préparations avant sa tournée parisienne : il fera l’ouverture du Kanditator, une compétition entre les plus grands humoristes prometteurs, le 11 juin prochain, devant des chasseurs de talents.