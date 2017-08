Tehani à la conquête du mont Temehani

Rédaction Web avec Jessica Doucet-Tuahu



Les habitants de Raiatea ont permis à Tehani et ses proches de gravir le mont Temehani. Solidarité : c'est le maître mot de cette ascension. A tour de rôle, les participants ont pris Tehani sur leur dos. Les réunions de sensibilisation sur le syndrome Phelan mc dermid ont porté leurs fruits. "C'est un plaisir, et en même temps cela fait connaître sa maladie. On se sent tous concernés par cette action, demain ça peut-être mes enfants. C'est avec plaisir que l'on participe à ce projet" assure Jean-Marc, l'un des participants.Pour Yann, "C’est important de ressentir ce poids là et de les aider dans cette démarche, parce que pour eux au quotidien ça ne doit pas être facile, et il est important de les aider."Montée, escalade, sentiers glissants, rien n'arrête les randonneurs. Toujours plus haut toujours plus loin, comme le combat de Tehani au quotidien.Après 3 heures 30 de marche, l’objectif est atteint. Nadège et Tama les parents de Tehani sont émus. Ils découvrent enfin la tiare Apetahi. "C'est vraiment une grosse émotion et une grande fierté. On est venu de France exprès et l'on voit l'engouement, cette solidarité, cela nous émeut Il faut garder cette bienveillance que vous avez en Polynésie."