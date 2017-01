Teava MAGYARI : un globe-trotter en Iran

"Je suis voyageur avant d'être photographe". Au quotidien, ses boîtiers photo et ses objectifs ne sont jamais loin de lui. Teava Magyari, professeur d'anglais, est un amoureux de l'image et des voyages insolites. Une passion transmise par son père dès l'enfance. A 38 ans, Teava est de retour du Moyen-Orient, une destination qui faisait partie depuis longtemps de sa liste de pays à découvrir. Pendant quatre semaines, le photographe a bourlingué entre les Émirats arabes unis, le sultanat d'Oman et la République Islamique d'Iran. Au pays des Ayatollah, le voyageur n'a ressenti aucune pression ni danger en rencontrant la population : "Ils sont très accueillants, et sur place on sent aucune tension".