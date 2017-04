Team building pour les volontaires des premiers Championnats du monde de va'a marathon.

Les premiers championnats du monde de Va'a marathon 2017 approchent à grand pas ! Pour cette occasion, près de 150 volontaires pour la plupart issus des quartiers prioritaires de Pirae seront mobilisés.



Afin de renforcer la cohésion au sein de ce groupe et accroître leur motivation, le Comité Organisateur Local ( COL) a décidé de les réunir au cours de deux journées de "Team Building". Ce concept anglais signifie littéralement "construction d'équipe" et vise à resserrer les liens entre les membres d'une équipe.



Au programme, des activités sportives, mais aussi des ateliers anglais, élaboration de CV et citoyenneté, ont été proposés aux participants, tous animés par les membres du COL.