Te Vai-ete, une oasis dans un désert d'humanité

"Cela fera bientôt 23 ans que nous sommes ici et aujourd'hui, les locaux deviennent exigus." , explique le Père Christophe. Mais l'idée est surtout d'avoir un local aux normes. "Notre local actuel est un peu vétuste, nous n'avons qu'une seule douche alors qu'il en faudrait plus et surtout il nous faudrait une salle où l'on puisse se rencontrer, ainsi qu'un coin pour prodiguer des soins".



Mais il a aussi d'autres projets. "Nous désirons aussi faire quelques ateliers qui seront organisés par des bénévoles. Voilà pourquoi nous cherchons un local de préférence, appartenant à un privé, pour garder cette liberté d'action et de choix." Un local de 300 m2 conviendrait parfaitement dans ce but, de préférence dans la périphérie proche de Papeete et pas trop proche d'habitations ou d'écoles.



"Actuellement nous accueillons environ une quarantaine de personnes chaque jour à l'heure des repas.". Sur un total de 250 personnes qui ont fréquenté le centre depuis le mois de février, un tiers de ceux-ci sont des usagers réguliers, quant aux autres, ce sont des "clients" occasionnels qui viennent deux à trois fois par semaine et parfois moins.



Si la fréquentation reste plus ou moins la même, l'on pourrait se réjouir hâtivement de cette bonne nouvelle, sous entendant que la population des SDF se stabilise. Pas vraiment. Père Christophe avance une autre explication: "Nous avons plus ou moins le même nombre de personnes, parce que notre local ne nous permet pas d'accueillir plus de 60 personnes. On remarque que dès que l'on a une pointe d'affluence, celle-ci dure deux, trois jours et après on enregistre une grande baisse de fréquentation". Explications: "Ils ne se sentent pas très à l'aise, car ce n'est pas évident de se retrouver dans un lieu assez confiné."



Si il y a 23 ans le centre accueillait principalement des marginaux, on enregistre désormais un nouveau type de sans-abris. "Il y a une nouvelle population de personnes émargeant à la Cotorep, on a aussi des personnes qui ont un petit revenu, mais qui n'ont pas les moyens de se loger, ainsi que des jeunes plus ou moins délinquants. Ce n'est plus du tout la même chose".