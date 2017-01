Te Natura, ou l'ode à la nature

Rédaction Web avec Tauhiti Tauniua Mu San et Mata Ihorai

C’est les yeux pleins de larmes, que Tevahine, jeune femme, originaire des quartiers prioritaires de Arue, découvre le clip, en même temps que ses sponsors. "J'étais tellement impatiente de le voir, que là, l'émotion a pris le dessus. C'est magnifique. Je ne me reconnais pas. C'est ma voix, mais ce n'est pas moi" dit-elle en riant.Le concept de Aroa Project consiste à mettre en avant les jeunes des quartiers prioritaires tout en leur offrant un tremplin pour la vie active. Pour réaliser ce morceau, la commune a travaillé sur un thème qu’elle connait particulièrement bien: la préservation de l'environnement.Leo Marais, chanteur bien connu du fenua et "accessoirement " 8ème adjoint au maire de Arue, nous en dit plus sur le projet. "C'est un vrai projet Te Natura. Un projet écologique. C'est d'abord le projet de la mairie de Arue et du contrat de ville. L'écologie, c'est un combat de tous les jours. il ne faut pas s'asseoir en pensant que tout est fini. bien au contraire, tous les jours il y a quelque chose à faire et ce petit message à travers la chanson Te Natura de Tevahine, est une petite piqure de rappel.". Vous devriez découvrir le Clip Te Natura sur notre antenne à partir du 1er mars.Dans la continuité du Aroa Project, sera diffusé exceptionnellement à compter de ce dimanche sur TNTV, le Aroa Spot. Grace à celui-ci, deux jeunes polynésiens vous feront découvrir les communes du fenua. L'émission de 13 minutes sera diffusée tout les derniers dimanche du mois, à partir de 17 heures.