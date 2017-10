Te Fare Tauhiti Nui vous invite à vivre des aventures dans les mers du sud

Rédaction Web avec communiqué

Histoires d’Océanie, ce sont des projections totalement gratuites, qui ont été mises en place en début d’année et qui sont programmées deux à trois fois par an. Après "Moana, a romance of the Golden Age" de Robert Flaherty (1926) projeté en avril dernier, le public pourra découvrir une version totalement restaurée et en haute définition de "South Seas Adventure".Ce film de 1958 tourné en cinérama par Carl Dudley est composé de plusieurs histoires se déroulant à Hawaii, en Nouvelle Zélande, en Australie et à Tahiti. Dans sa critique du film pour le New York Times, Bosley Crowther écrit : "Le film dure deux heures et vous emmène, sur un écran géant en couleur à travers le Pacifique. Un atterrissage magnifique à Tahiti, une eau d'un bleu intense, et la grande fête du 14 juillet avec les danses en moré et les concours de lancer de javelots dans un Papeete lumineux."Le film est également ponctué de saynètes où des personnages rencontrés au fil du voyage sont présentés. C’est ainsi que l’on rencontre un peintre français marchant sur les traces de Paul Gauguin, la danseuse Ramine de Bora Bora et le capitaine de la goélette Vega navigant sur les routes maritimes du Capitaine Cook.