Te Aito Vahine : Hinatea Bernadino décroche sa 9ème victoire… et un record

Hinatea Bernadino a terminé la course avec près de 100 mètres d’avance sur ses concurrentes directes, Marguerite Temaiana et Tea Lorfevre. Personne, chez les femmes, ne semble aujourd’hui en mesure de prendre le dessus sur la championne. La jeune Polynésienne a remporté la course sans interruption depuis 2014. Respect.