Tautu Tamatai, professeur dans l'école qui l'a vu élève

Rédaction web Thomas Chabrol

Il passait par ce préau il y a 10 ans, alors qu’il était lycéen. Tautu Tamatai retrouve le chemin du lycée Tuianu Le Gayic , mais en tant que professeur désormais. A 25 ans, il obtient son premier poste au fenua dans cet établissement qu’il connait bien. Avec un peu de nostalgie il aborde cette pré-rentrée sereinement, avant de rencontrer dans quelques jours ses élèves."Je retrouve la motivation que j'avais lorsque j'étais élève ici. Le cadre était tellement superbe, que cela donnait envie de travailler. Calme, serein, toutes les conditions sont réunies pour réussir. J'espère que je vais pouvoir transmettre mon savoir aux élèves."Bachelier en 2010, licencié en mathématiques et informatique à l’UPF en 2013, Tautu a poursuivi deux ans en master à bordeaux où il obtient son Capes. Ce passionné des chiffres poursuit une année à Orléans en tant que professeur stagiaire. De retour depuis une semaine à Tahiti, sa titularisation à Papara est le résultat d’un parcours quasi sans faute. Nouvel objectif cette année, l’agrégation"Son parcours est exceptionnel" reconnait Le proviseur du lycée. Entre les couloirs et les salles de classe, ce jeune enseignant retrouve des visages familiers. Ceux de ses anciens professeurs qu’il vouvoie encore."Tous les professeurs qui revoient leurs anciens élèves revenir en tant que collègues, sont fiers", explique Sébastien Sao Chan Cheong, professeur de sciences physiquesLe lycée polyvalent de Papara compte 97 professeurs pour 1200 éleves. Tautu est l’un des plus jeunes enseignant, tout comme une autre jeune professeure de maths, également ancienne élève de l’établissement.