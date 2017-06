Taunoa : le voleur oublie son téléphone sur les lieux de son forfait

J-B. C.

Le voleur avait ciblé deux ouvriers qui travaillaient sur une barrière dans le quartier de Taunoa à Papeete. Alors qu’ils avaient le dos tourné, leurs portefeuilles, un Bose et un Ipad ont été dérobés.Mais sur place, ils ont découvert un téléphone portable qui ne leur appartenait pas, en revanche. Sur l’écran, s’affichait le nom et le prénom d’un homme. Ils ont donc mené leur petite enquête dans le quartier et découvert que celui-ci y résidait. Ils ont alors contacté les policiers de la DSP.Les fonctionnaires ont rapidement interpellé le suspect qui a reconnu être l’auteur du vol. Il avait caché les objets volés dans la poussette d’une voisine. Ils ont été récupérés et rendus à leurs propriétaires.Quant au voleur amateur, il est convoqué au tribunal le 16 novembre pour y être jugé.