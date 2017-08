Taumata Puhetini, meilleur Tahitien lors des trials

Karim Mahdjouba



Taumata Puhetini a fait parler l’expérience. Et il en fallait aujourd’hui à cause des conditions très difficiles. Le vent de mer et la pluie ont en effet gâché cette journée qualificative pour le main event, septième étape du tour mondial de surf, et ce dès le premier tour des pré-trials tôt ce matin.La situation ne s’est pas améliorée au cours de la journée. Les 19 Tahitiens qualifiés pour les trials ont dû faire preuve de technique face à 13 étrangers.La qualité des vagues était médiocre malgré une taille avoisinant les deux mètres. Les surfeurs locaux, plus habitués aux tubes de Teahupo’o, n’ont eu que peu d’occasions de mettre à profit leur connaissance du spot. Tuamata Puhetini a malgré tout réussi à tirer son épingle du jeu.A l’image de Michel Bourez, il participera au main event de la Billabong pro Tahiti 2017 qui se déroulera entre le 11 et le 22 août , dans la passe de Hava’e.