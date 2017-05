Tauhiti Nena pense aux législatives et aux territoriales

Rédaction Web

"Il y a de fortes chances qu'Emmanuel Macron passe avec une large majorité. Personnellement je crois que l'on devrait se rapprocher des 70% en Polynésie (NDLR: 58.4%) et des 65% En France." déclarait samedi soir Tauhiti Nena. Désormais pour le leader de Tau Hotu Rau, place aux législatives.Une alliance avec les représentants En Marche s'annonce t'elle possible en vue des prochaines échéances. Pour Tauhiti Nena, qui se présente dans la première circonscription, si alliance il y a, elle ne se fera pas dès le premier tour."En ce qui nous concerne cela fait un an qu'on travaille sur les législatives, et deux mois que l'on a décidé quels étaient les candidats que nous allons présenter . On va avoir une réunion mardi avec le groupe En Marche, mais concernant notre groupe, Tau Hotu Rau, nos trois candidats ont déposé leur candidature et donc, on verra au deuxième tour pour faire un rapprochement et éventuellement travailler pour les territoriales qui se rapprochent".