Tatakoto ou l'exemple à suivre pour le développement des atolls

Rédaction Web avec Manava Tepa

L'île de Tatakoto, 296 habitants, est l'une des plus productrices de coprah aujourd'hui, elle en expédie 15 tonnes à chaque rotation de bateau, elle est particulièrement active concernant la production de bénitiers pour l'aquariophilie, ainsi que pour la consommation de sa chair.Si Tatakoto semble perdue au milieu du grand bleu, il n'en demeure pas moins qu'elle est particulièrement bien équipée et que les enfants ne sont pas en manque. Jugez par vous même. L'école qui va de la maternelle à la primaire accueille quotidiennement une trentaine d'enfants qui ont accès à 17 ordinateurs connectés à Internet, ils disposent aussi d'une bibliothèque qui comprend 4027 ouvrages et pour les plus petits, un jardin d'enfants équipés de toboggans, portiques et autres jeux.Ne pas oublier la salle omnisport en cours de construction, puisque Tatakoto accueillera pour la 1ère fois les jeux inter-îles des atolls de l'est des Tuamotu du 21 au 28 juillet.Selon les dires de Denis Mauvais, chef de la subdivision administrative des Tuamotu Gambier, Tatakoto est un atoll très dynamique. "Cela fait la cinquième fois que je viens ici et à chaque fois je vois les progrès qui ont été accomplis. (...) Par exemple au niveau du tri des déchets, c'est remarquable, d'autant plus que l'on essaie de pousser les autres atolls à aller dans ce sens".Tatakoto est donc un atoll à la pointe du développement durable, moderne et connecté, un exemple à suivre pour les autres.