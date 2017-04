Tarte tatin à la papaye

Je commence avec le caramel. Dans un plat à gâteau directement sur la flamme, je fais fondre le beurre et le sucre ensemble doucement.En attendant, je taille la papaye en tranches de taille moyenne après l’avoir épluché et vidé.Quand le caramel est prêt, je dépose les morceaux de papaye à l’intérieur. Je recouvre le tout d’un rouleau de pâte brisée et je fais un trou au milieu pour laisser passer l’air au four.J’enfourne et dès que c’est cuit, je sers sans attendre.