Taputapuatea : une page Facebook pour soutenir le dossier

Dans moins de trois semaines désormais, la Polynésie saura si Taputapuatea est inscrit comme site culturel mondial majeur. C’est à Cracovie, à compter du 2 juillet que la 41session du patrimoine mondial de l’Unesco se réunira pour examiner 38 nouvelles demandes d’inscription.Parmi celles-ci, le site historique de Taputapuatea qui comporte 5 000 hectares et 83 marae. Le dossier, soutenu et présenté par la France, doit être examiné le 8 ou le 9 juillet.L’Unesco a le choix d’accepter l‘inscription, de la refuser ou de demander des précisions ou travaux supplémentaires. Avec un avis favorable déjà accordée par l’instance, l’optimisme est plutôt de rigueur concernant le site polynésien.Pour partager cet événement avec la population, les services du patrimoine et de la culture du Pays viennent de lancer une page Facebook ( https://www.facebook.com/tahuamarae/ ) afin d’associer les Polynésiens à une future décision qui pourrait consacrer leur culture pour l’éternité.