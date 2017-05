Tapura: "Le président du Tahoeraa prend les électeurs pour des imbéciles"

Rédaction Web avec communiqué

"Le Tapura Huiraatira a pris connaissance des pitoyables arguments du président du Tahoeraa Huiraatira pour justifier la victoire d'Emmanuel Macron en Polynésie française" attaque d'emblée le communiqué.Gratifiant Gaston Flosse, "d'expert en tripatouillage électoral" le Tapura constate que celui-ci, "n'a toujours pas compris que nous avions changé d'ère et que ses pratiques anciennes n'avaient plus court. Le président du Tahoeraa prend les électeurs pour des imbéciles en affirmant que l'attribution de CAE ou d'aides en matériaux pourraient influencer les votes".Pour le parti présidentiel, "Les électeurs sont beaucoup plus lucides que Gaston Flosse qui, il est vrai est dans l'incapacité de voter en raison de la multiplicité des magouilles qui lui ont valu ses condamnations".En conclusion, le Tapura rappelle au Tahoeraa "que ni le gouvernement, ni les maires, ne sont en charge d'établir des procurations, dont il a sans aucun doute pu bénéficier également".