Tapito Mag, votre magazine sur les sports de combat

Tapito Mag est un magazine bimensuel dédié exclusivement aux sports de combat pratiqués sur le fenua (boxe, arts martiaux, taekwondo, judo, etc.). Durant 13 minutes, les projecteurs seront tournés vers les sportifs, les clubs, et les compétitions. Le magazine sera informatif, préventif et divertissant.



Le magazine s'articule autour de plusieurs rubriques :

- Evénement : le ou les faits marquants des semaines passées

- Flash news : l'actualité sur le fenua

- Portrait : un athlète à l'honneur

- Zoom : focus sur un club ou une discipline

- Histoire : le parcours d'un sportif renommé

- Pratice : techniques de combat défensives présentées par un professionnel

- Prévention : informer le public des risques inhérents à la « pratique sauvage » de certains sports de combat

- Défi : les sportifs relèvent des challenges.

- Best-of : les meilleurs images en musique.



Présenté par Oriano Tefau

Diffusé deux samedis par mois à 18h50, en alternance avec Ia ora na Pacific