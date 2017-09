Tapito Mag : Hani Flore, la combattante polynésienne

Cette semaine, nous ferons un point sur les combattants partis à Achgabat au Turkmenistan lors des 5ème Jeux d’Asie Indoor et arts martiaux.



Zoom sur le parcours d’Hani Flore. Plus connue pour ses performances en MMA, la combattante polynésienne a disputé son premier combat professionnel en boxe anglaise, il y a deux semaines en Australie. Oriano Tefau a recueilli ses impressions lors de son retour.



Portrait de Hendrick pratiquant de kendo. Le mois dernier, il a reçu sa ceinture noire des mains d’un maître japonais en Nouvelle-Calédonie. Focus.



Sans oublier les rubriques "Actu à l’international et sur le fenua", ainsi que la "Technique du jour" menée par notre champion Dany Gérard.



Présenté par Oriano Tefau

Diffusé deux samedis par mois à 18h50, en alternance avec Ia ora na Pacific