Tapito Mag : Angelo Parisi, le judoka français le plus médaillé aux Jeux Olympiques

Bien avant David Douillet et Teddy Riner, Angelo Parisi a marqué l'histoire du judo en remportant quatre médailles aux Jeux olympiques (or, deux argent, une bronze). Il demeure à ce jour, le plus médaillé de l’histoire des Jeux olympiques. Découvrez son interview.



La "Technique du jour" : Dany Gérard vous présente une clé de bras sur un renversement depuis la garde.



Egalement au sommaire : zoom sur le Championnat der Polynésie Open de Boxe , rétrospective d’un combat du Rahui Fighting Championship en 2015 et l’actualité des sports de combats au fenua et de nos représentants à l’international.



Présenté par Oriano Tefau

Diffusé deux samedis par mois à 18h50, en alternance avec Ia ora na Pacific