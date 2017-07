Tamariki Poerani : l'appel à l'aide d'un danseur

Rédaction web

"Mercredi soir, pendent la cérémonie de remise de prix, des voyous ont cambriolé ma voiture garée sur le parking d'un commerce de Paofai. Ils ont tout pris, la planche de surf, mais surtout mon passeport, mes affaires et mon journal intime qui compile les trois dernières années de ma vie et qui m'est très cher", explique le danseur. Son histoire avait été relatée le lendemain par Tahiti Infos.Le matériel, comme sa planche de surf et son passeport "ce n'est pas grave car ce n'est que du matériel", explique-t-il ce vendredi. "Un passeport ça se refait, mais pas un journal intime d'une valeur sentimental inestimable" à ses yeux.Il demande au voleur de prendre son message en compte et de ramener le précieux journal dans la salle du groupe Tamariki Poerani.