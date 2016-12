Tamari'i Ha'uti 2016, le concert pour la solidarité

En février 2015, à l'initiative de l'association To Tiare, 40 artistes réunis sous le collectif Tamari'i Ha'uti s'étaient réunis sur la scène de To'ata lors d’un concert exceptionnel afin de récolter des fonds pour le Village d’Enfants SOS de Papara.



Cette année, To Tiare a repris du service avec un concert caritatif, en faveur des sourds et des malentendants. Sur la scène de To'ata, les plus grands noms de la chanson polynésienne, mais aussi des comédiens et des personnalités locales, se sont unis pour une cause commune : soutenir l'association Apa e reo nui. Une belle opération de coeur qui a permis à l'association de mettre en place son projet : permettre aux sourds et aux malentendants de passer leur permis de conduire.