Tako et Kura : c'est reparti avec la saison 2!

Produite par TNTV et Vidéo Prod Tahiti, la série raconte le quotidien d’un couple d’une cinquantaine d’années, Tako et Kura qui s’aiment comme chien et chat, lui un peu macho, elle… enfin lui… enfin elle.. très extravagante.



Pendant les vacances, Tako et Kura n'ont pas chômé. Dès le 9 janvier à 19h15, Ils reviennent sur TNTV avec de nouveaux épisodes, tous plus hilarants les uns que les autres.



Tako et Kura c’est du concentré de pur bonheur et de joie de vivre à suivre sans modération! Du soleil dans votre quotidien même quand il pleut !