Tajine de poisson

Je commence par préparer le poisson. Je taille la tête puis je coupe de beaux filets de poisson.Dans une grande casserole ou un tajine si vous en avez un à la maison. Je fais chauffer l’huile d’olive puis je fais revenir les oignons coupé finement, les poivrons rouges et les courgettes coupées en gros cubes.J’ajoute un peu de gingembre et de cumin en poudre et je dépose les filets de poissons.Je continue en ajoutant les olives vertes et les raisins secs puis les rondelles de citron jaune.Je termine avec de l’eau à mi hauteur. J’enfourne une demie heure puis avant de servir je finis avec un peu de coriandre locale.