Tahiti termine 2e du Tour de France à la voile !

"C’est une journée hallucinante. On était loin derrière le 2[à 7 points de SFS]. On espérait seulement conserver cette 3place au général. Et SFS déjoue et malheureusement pour eux ils nous font un beau cadeau. Ensuite on se met mal sur le départ parce qu’on prend une pénalité. Là, tout s’effondrait… Mais on s’est dit : « non, on ne va pas laisser passer ça ». On s’est arraché, le couteau entre les dents, pour remonter tous les bateaux pour finir juste derrière Beijaflore. Cette 2place au général s’est jouée sur le dernier bord de « reaching » juste à l’arrivée.Emotionnellement, que ce Tour fut difficile ! On espérait monter sur le podium à la fin de ce Tour parce qu’on est resté dans le Top 3 sur tout le Tour. Nous sommes les seuls à l’avoir fait. Mais on a fait une journée très très noire à Port-Camargue [7acte] où on finit 26. La journée à Marseille était très compliquée aussi. On a fait un départ volé, on ne s’est pas qualifié en Super Finale et on perd notre gennaker bleu de leader. On voyait les points disparaître tout doucement, c’était compliqué…Et à Nice, dernier acte, on fait 2et 3, c’est vraiment superbe. Objectif accompli. On pensait faire 3et on monte sur la 2marche du podium. C’’est super ! Je suis très content parce que c’était très difficile. On a failli ne pas venir sur ce Tour et on finit 2… Je suis très content pour la Polynésie française et la voile polynésienne. Il nous reste jusqu’au 31 août pour lever des fonds . Après ça, on sera obligé de vendre notre bateau et mettre fin à nos projets de développement de la voile et de formation pour les jeunes. On espère que le public sera au rendez-vous pour nous soutenir . "