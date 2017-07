Tahiti n'organisera pas les Jeux du Pacifique en 2019

Les Jeux du Pacifique ne seront pas organisés par Tahiti. Une étude a été faite pour l’envisager mais le Pays ne pourra réaliser toutes les infrastructures nécessaires avant l’ouverture de la compétition en 2019, soit dans 2 ans seulement.



« Nous avons envisagé cette possibilité mais c’est vraiment impossible (…) Il faudrait revoir la piscine olympique, nos stades de football, les pistes d’athlétisme, augmenter le nombre de couloirs … On s’aperçoit que pour réaliser tout ce qu’il faut réaliser, il faudrait au moins 4 à 5 ans, certains disent 7 ans, pour réaliser tous ces équipements. Nous sommes ne sommes pas en mesure de répondre favorablement à cette sollicitation », affirme le porte-parole du gouvernement, Jean-Christophe Bouissou cette après-midi.



Il ne reste plus qu’à trouver un nouveau pays du Pacifique prêt à accueillir la compétition et ses 4000 athlètes. La Papouasie Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie et les îles Fidji ont eux aussi refuser la proposition puisqu’ils ont déjà organisé les Jeux en 2015, 2011 et 2003.