Tahiti n’ira pas aux mini-jeux !

Bertrand Parent

Les mini jeux du Pacifique, qui doivent se dérouler au Vanuatu du 2 au 14 décembre, se feront sans les sportifs tahitiens.Cette décision – qui doit être officiellement annoncée à 13 heures lors d’une conférence de presse – est "irrévocable" selon un cadre de la direction de la Jeunesse et des sports. Elle est la conséquence, une fois encore, du conflit qui oppose Tauhiti Nena au mouvement sportif polynésien depuis plusieurs mois.Lors des jeux d’Asie indoor, Nena a fait du lobbying auprès du conseil des jeux du Pacifique. Il a notamment obtenu que sa fédération de boxe (qui n’a plus la délégation de service publique) soit reconnue par le conseil. Il s’est également présenté comme le seul interlocuteur polynésien pour les mini-jeux. Alors même que le 15 septembre, les deux tiers des fédérations votaient massivement pour que Charles Villierme endosse ce rôle-là.Malgré un courrier du ministère des Sports mettant en demeure le conseil des jeux de respecter les règles du sport polynésien, il n’en a rien été, selon la direction de la Jeunesse et des sports. En conséquence, le ministère des Sports a décidé de ne pas envoyer ses athlètes aux mini-jeux.