Tahiti fitness challenge : plus d'un millier de participants unis contre le cancer

Le Tahiti Fitness Challenge a encore fait le plein cette année. Organisé dans le cadre d'octobre rose, il est devenu peu à peu un événement incontournable au fenua. Le Tahiti fitness Challenge permet de récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. L'année dernière, 1.1 million de Fcfp ont été récoltés et reversés à la Ligue.Pratiquer une activité physique permet de réduire de 20% les risques de développer un cancer du sein. Le cancer du sein est devenu la deuxième cause de mortalité par cancer chez les femmes polynésiennes depuis 2012, après le cancer du poumon. Selon le registre du cancer, on découvre en moyenne 130 nouveaux cas chaque année en Polynésie française.