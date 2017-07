Tahiti deuxième au raid des Sables d’Olonne, mais leader au classement général provisoire

Trésors de Tahiti (421 points) SFS (416 points) Oman Sail (405 points) Fondation FDJ (402 points)

Partis des pontons du Vendée Globe sous gennaker bleu du leader du Tour de France à la voile, les Tahitiens devaient confirmer leur victoire acquise de la veille à Arzon-Port du Crouesty. Lundi 17 juillet, pour le raid côtier des Sables d’Olonne, ville hôte de la célèbre Vendée Va’a, Teva Plichart, Pierre Pennec et Quentin Ponroy partaient sans pression .Pour cette cinquième étape du Tour de France à la voile, les conditions étaient très légères avec un petit vent thermique qui allait se révéler piégeur pour l’ensemble de la flotte. Les 29 bateaux subissaient les aléas d’Eole pour s’étirer sur plusieurs milles d’écart. A ce petit jeu, les Tahitiens tiraient profit d’un très bon départ pour se retrouver en tête à la première marque mais c’était sans compter le sursaut d’orgueil du team SFS, grand perdant de la veille.A la lutte avec l’équipage de Sofian Bouvet, le bateau tahitien s’est retrouvé bloqué dans une bulle et a dû laisser filer leur concurrent. Distancés sur un très long bord de près, Teva Plichart et ses hommes ont tout de même résisté aux assauts de Team Occitanie-Sud de France (3de la journée), barré par Billy Besson.Assurés de finir deuxième, les Tahitiens faisaient le show sur un flotteur à l’arrivée pour conclure ce raid des Sables d’Olonne. Au terme de cette première journée de l’acte 5, le bateau aux couleurs du fenua reste 1au classement général provisoire à 5 points de SFS. Le combat entre les deux équipes tient toutes ses promesses. Selon, Teva Plichart, skipper de Trésors de Tahiti: "C’est la troisième fois que nous faisons deuxième sur les côtiers. C’est un excellent résultat. On perd un point au général sur SFS, qui a été très impressionnant aujourd’hui, mais on reste leader au général."- Etape 6 - Roses (21-22 juillet)- Etape 7 - Port Camargue (23-24 juillet)- Etape 8 - Marseille (26-27 juillet)- Etape 9 - Nice (28-29-30 juillet)