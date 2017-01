Tahiti de retour sur le Tour de France à la voile

Avec communiqué de presse

L’aventure continue pour Trésors de Tahiti ! Après une 7e place acquise sur le Tour de France à la voile 2016, l’équipage tahitien repart pour une nouvelle campagne en 2017 avec un effectif remanié et élargi à de nouveaux équipiers.Pour sa deuxième participation consécutive à l’une des épreuves phares de la voile française, les Tahitiens reviendront en force avec deux équipages sur la ligne de départ. Un équipage professionnel skippé par Teva Plichart dont l’objectif sera de monter sur l’une des marches du podium et un équipage 100% tahitien, skippé par Manuarii Poulain, qui concourra au classement Jeunes. L’association lance un appel à candidature à tous les jeunes qui désirent faire partie de cet équipage.Cette configuration permettra d’atteindre deux objectifs de l’association Tahiti Elite Voile : ouvrir la voile de haut niveau à tous les jeunes Polynésiens et promouvoir une voile tahitienne d’excellence.Pour se préparer, les deux équipages s’entrainent sans relâche avec des sessions de préparation physique quotidiennes à Xtrem Gym à Motu Uta et des entraînements tous les week-ends à Arue à bord des deux Diam24 présents au Yacht Club de Tahiti. Des équipages professionnels viendront en février et en mars participer à des entraînements conjoints.La première régate de la saison aura lieu à Pornichet (Loire Atlantique) lors du Grand Prix de l’Atlantique (28 mars au 2 avril). Une compétition qui avait réussi à Trésors de Tahiti, troisième de la dernière édition.Le projet Trésors de Tahiti est porté par l'association Tahiti Elite Voile. Affiliée à la Fédération Tahitienne de Voile, celle-ci veut promouvoir une voile d'excellence polynésienne à travers la performance, le soutien et la formation des jeunes marins polynésiens.