Tahiti dans le Top 10 des destinations exotiques pour les touristes asiatiques fortunés

M.K / Rédaction web

"L'idée d'une destination exotique a longtemps été définie à partir d'une mentalité occidentale. Ce qui est exotique et excitant pour quelqu'un en Asie est très différent du point de vue occidental. Des destinations telles que Cuba et Monte Carlo ont fait leur apparition dans la liste des destinations exotiques de L'VOYAGE 2017 Top 10 parce qu'elles offrent des expériences culturelles que les voyageurs asiatiques considèrent spéciales et uniques", explique Diana Chou, fondatrice et présidente de L'VOYAGE à prweb. Pour de nombreux touristes asiatiques, il est difficile de trouver des trajets directs vers certaines destinations en passant par des compagnies commerciales. Le voyage peut vite devenir très long, prendre plus de 24 heures. Certains touristes très fortunés préfèrent donc affréter des jets privés. C'est ce qu'explique L'Voyage.Dans son Top 10, L'Voyage a choisi des destinations pouvant offrir une "expérience unique" aux touristes, quelque chose que "l'argent ne peut acheter". La sécurité a également été prise en compte. L'Voyage a aussi analysé les commentaires des agences de voyages spécialisées haut de gamme.Le Pacifique occupe une large place dans cette sélection. Tahiti figure à la 10e place de ce classement derrière le Brésil, la Croatie, Cuba, Equateur, Fidji, Madagascar, Monte-Carlo, Palau et le Pérou.