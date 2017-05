Tahiti Pearl Regatta : résultats de la deuxième étape

Ce matin, les régatiers ont pris le départ de la deuxième étape de la Tahiti Peal Regatta. Deux parcours étaient au programme : la boucle "Banane" devant Huahine avec un départ et une arrivée dans le lagon et le ralliement de Huahine à Taha'a.



L'équipe de Trésors de Tahiti converse sa première place dans la catégorie des multicoques en effectuant le parcours Banane en 38 minutes. Les monocoques Lipton Ice Tea et Allianz arrivent en tête de leur catégorie sur la même course.



Pour la traversée, c'est l'équipe Tei Tei et Allianz qui rejoignent Taha'a en premier en 2h19min et 2h57min. Ils voguaient dans la catégorie des monocoques.



Le multicoque Blue Composite Tahiti arrive en 1h49min. Kaila arrive en tête dans la catégorie cruising.



Samedi, ils repartiront pour deux parcours : Banane dans le lagon de Raitea et Tahaa et le tour de l'île vanille "Tahitian Pearl Race"