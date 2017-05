Tahiti Pearl Regatta : cap sur la 14ème édition

La Tahiti Pearl Regatta est devenue la plus grande régate du Pacifique insulaire, et s’est hissée au rang d’événement nautique international. Cette année, le parcours a été modifié. Les équipes venues du monde entier partiront de Raiatea pour rejoindre Huahine le 25 mai. Les participants prendront ensuite le cap vers Tahaa pour l’arrivée. L'édition 2017 s’annonce pleine d’aventures.



« Le parcours est compliqué et tactique il faut arriver à trouver la bonne option. Il sera plus difficile pour les petites embarcations.», explique Stéphanie Betz du comité organisateur de la régate.