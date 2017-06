Tahiti Nui, toutes unies !

C’est aux environs de 8H que le premier tour d’entraînement a commencé dans la baie de Taaone. Les équipes : Heiva hoe (Juniors), Teva va’a (Open) et Ruahatu (Master) se sont entraînées ensemble sous la supervision de Philipe Bernardino, le coach de la délégation tahitienne nommé par la FTV (Fédération Tahitienne de Va’a).



Juste après la mise à l’eau des pirogues, une atmosphère bon enfant règne : « Salut les jeunes ! » lance une rameuse Open à l’équipe Master. Mais peu de temps après, le top du départ est lancé et l’ambiance cool, laisse place à un véritable esprit de compétition. Les trois équipes de V6 prennent de la vitesse pour démarrer.

C’est parti, elles sont toutes concentrées et ne pensent qu’à une chose : ne pas se laisser distancer !

L’équipe de Teva prend rapidement la tête mais fortes de leurs expériences, nos Master arrivent à les suivre de près. L’équipe des jeunes aussi est très motivée et ne lâche rien.



À l’arrivée des conseils sont donnés par le coach, un changement dans l’équipe junior est opéré et c’est reparti pour un tour ! À la deuxième arrivée le chrono indique une amélioration de toutes les équipes.

L’entraînement groupé à porté ses fruits, c’est une réussi !