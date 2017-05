Tahiti Nui Va’a : Shell remporte la première étape

Tous les meilleurs athlètes de la discipline étaient présents ce matin pour débuter la nouvelle édition de la Tahiti Nui Va'a. La première étape a été épique ! L'équipe de Shell et l'OPT se sont talonnées tout le long de 58 kilomètres du parcours. C'est finalement Shell qui remporte, mais les hommes de la pirogue de l'OPT ont seulement 10 secondes de retard. Ils se placent donc en deuxième position en 4 heures 33 minutes et 7 secondes.EDT complète la dernière position du podium. Paddling Connection arrive ensuite, puis l'équipe de Bora Bora.Les sportifs reprendront demain pour une deuxième étape de 58 km, Mataiea - Tautira. La troisième épreuve bouclera le tour de l'ile avec un départ de Tautira et une arrivée prévue à Pirae après 55 km de course.

Rédaction web