Rédaction Web

Le départ de la deuxième étape était donné ce vendredi matin à Mataiaa pour un parcours de 58 km dont l'arrivée se situait à Tautira. Shell Va’a a pu s’imposer devant Team Opt et Edt Va’a, gardant ainsi toutes ses chances intactes pour remporter l'édition 2017 de cette course. La troisième étape se tiendra demain et ralliera Tautira à Pirae, soit un parcours de 55 km.