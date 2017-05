Tahiti Nui Va'a 2017 en direct TV & WEB sur TNTV

A la télé

Olivier Huc et Ingrid Vohi commenteront en direct les trois étapes de la compétition, depuis les sites d'arrivée des courses. Ils seront épaulés par André Vohi qui suivra les équipages par bateau.

Jeudi 18 mai à partir de 7h45 : étape 1, Arue - Mataiea

Vendredi 19 mai à partir de 10h30 : étape 2, Mataiea - Tautira

Samedi 20 mai à partir de 7h45 : étape 3, Tautira - Pirae

Manava spécial Tahiti Nui Va'a : mercredi 17 mai à 11h

La veille de la première étape, Léticia Sclabas consacrera son émission à la compétition. Vous pourrez suivre la pesée des va'a depuis le Tombeau du Roi. Des personnalités du monde du va'a seront également présents sur le plateau pour parler de la compétition et revenir sur les enjeux qu'elle représente.



Des magazines détaillés chaque soir

Du jeudi 18 au samedi 20 mai à 19h25, l’équipe sportive de TNTV vous proposera un résumé dans lequel vous pourrez découvrir les interviews exclusives de rameurs, les analyses, les reportages autour de la course et bien sûr, le meilleur de chaque étape en images.



Tahiti Nui Va'a 2017 : Best-Of

Dimanche 21 mai à 16h15, retrouvez le meilleur de la compétition. 26 minutes de résumés des 3 courses, d'analyses, d'interviews des vainqueurs mais aussi des autres équipages, de reportages sur et autour de la compétition, et bien sur d'images exceptionnelles.... pour tout savoir sur la Tahiti Nui Va'a 2017.



Le suivi éditorial

La rédaction de TNTV effectuera un suivi éditorial dans le ve’a de 18h00 et le journal de 18h30. Le tout sera disponible dans les replay de vos journaux, le soir même.