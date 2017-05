Tahiti Nui Va'a 2017 en direct TV & WEB sur TNTV

Les 18, 19 et 20 mai 2017, le fenua va vivre au rythme de la Tahiti Nui Va'a. 3 jours de compétition, 700 rameurs, 171 km autour de Tahiti, la Tahiti Nui Va'a est incontestablement une des courses les plus difficiles et les réputées du calendrier sportif.



Créée en 1995, la Tahiti Nui Va'a est une course de va'a ono, qui se déroule tous les 2 ans. Elle est organisée par l'Association Sportive EDT, en partenariat avec la Fédération Tahitienne de Va'a, avec le soutien de l'entreprise Electricité de Tahiti (EDT), filiale de GDF-SUEZ, et première entreprise de distribution publique d’énergie électrique de la Polynésie française.



Elle comporte trois étapes :

Etape 1 : Arue (Taharaa) - Mataiea (Tehoro) : 58 km

Etape 2 : Mataiea (Tehoro) - Tautira : 58 km

Etape 3 : Tautira - Pirae (Taaone) : 55 km.