Tahiti Air Charter : livraison du premier hydravion

Il va y avoir du nouveau dans le ciel polynésien. Il y a quelques mois, la société Tahiti Air Charter annonçait vouloir proposer des vols en hydravion à partir du mois de juin 2017. Ils opéreront principalement les liaisons entre les îles de Tahiti, Moorea, Tupai, Bora Bora et Tahaa.



Six hydravions de 6 ou 9 places étaient alors attendus. L'un d'entre eux, le Cessna 208 Caravan est actuellement en route pour Tahiti. Il a quitté les États-Unis (Wichita) et devrait atterrir ce dimanche.