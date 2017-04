Taboulé traditionnel

Je commence par préparer la semoule. Dans un bol, je dépose la semoule. Je fais chauffer l’eau avec l’huile d’olive, sel et poivre. Je mélange les deux préparations et je laisse à couvert le temps que la semoule gonfle.Je découpe ensuite le poivron en petits cubes et je fais de même avec la tomate.Je récupère la semoule. Je mélange tous les ingrédients ensemble ainsi que les raisins secs. J’assaisonne et je dépose au frais en attendant de passer à table.